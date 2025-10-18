Al Arabiya: хуситы задержали несколько сотрудников ООН

Риторика хуситов в отношении учреждений системы ООН и гуманитарных организаций, работающих на йеменской территории, ужесточалась на фоне израильских ударов по объектам повстанцев

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории Йемена, задержали нескольких сотрудников ООН в Сане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным саудовского телеканала, силы безопасности хуситов провели рейд в одном из офисов всемирной организации, который продолжает функционировать на подконтрольной повстанцам территории. Как утверждают источники Al Arabiya, задержанных отправили на допрос. У них также конфисковали мобильные телефоны и другие средства связи.

Источник телеканала в ООН сообщил, что за последние два дня участились случаи нападений хуситов на объекты международных организаций в столице Йемена. По его словам, очередная волна эскалации началась после недавнего заявления лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси о существовании "опасных шпионских ячеек", якобы связанных с гуманитарными организациями, которые действуют на территории Йемена.

В последнем обращении к своим сторонникам аль-Хуси заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" участия сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН в передаче Израилю разведывательных данных, которые помогли нанести удары по Сане в августе этого года. Жертвами этих ударов стали несколько высокопоставленных членов движения, в том числе глава сформированного хуситами правительства и начальник генерального штаба вооруженных сил повстанцев.

Риторика хуситов в отношении учреждений системы ООН и гуманитарных организаций, работающих на йеменской территории, резко ужесточалась в последние месяцы на фоне израильских ударов по объектам повстанцев. ООН отвергает все обвинения хуситов в адрес своих сотрудников.

В начале октября хуситы задержали девять сотрудников ООН, которым были предъявлены обвинения в шпионаже. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, всего с 2021 года на подконтрольной хуситам территории были задержаны 53 сотрудника всемирной организации.