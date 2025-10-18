В домах экс-чиновников Грузии изъяли более $7 млн

Обыски прошли накануне в Тбилиси, в районах Дедоплисцкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Спецслужбы в Грузии изъяли более $7 млн в домах бывших чиновников, в том числе экс-премьера Ираклия Гарибашвили (2013-2015 и 2021-2024 годы), и членов их семей. Об этом сообщил на брифинге директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Эмзар Гагнидзе.

Накануне Генпрокуратура Грузии сообщила о поведенных обысках в домах Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили (2019-2025 годы) и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе (2013), а также восьми связанных с ними лиц. Гагнидзе уточнил, что в ходе обысков конфискованы наличные суммой более $7 млн и 136 тыс. лари (около $50,4 тыс.), "198 дорогих изделий и часов, дорогие картины, документация на несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств".

По данным СГБ, обыски прошли накануне в Тбилиси, в районах Дедоплисцкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми. Помимо домов Гарибашвили, Лилуашвили и Парцхаладзе, обыски прошли у бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе и других приближенных к ним лиц. Ведется изучение изъятых документов и электронных устройств, а также установление происхождения изъятых денег. После этих процедур в отношении указанных лиц будут приняты соответствующие меры.

В 2024 году Гарибашвили сменил на посту действующий премьер Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле этого года сообщил об уходе из политики.