В Вене движение перекрыто из-за массовой демонстрации против конфликта с РФ

Демонстрация носит мирный характер

ВЕНА, 18 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Движение в центре Вены перекрыто из-за массовой антивоенной демонстрации австрийского "Движения за мир", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующие против милитаризации ЕС, конфликта с Россией и дискуссий о возможном отходе Австрии от конституционного принципа нейтралитета. Участники акции рядами по десять человек следуют от Мариахильферштрассе мимо Хофбурга в сторону здания парламента.

Демонстрация носит мирный характер. Из мегафонов организаторы скандируют "Нет возврату к фашизму, нет возврату к войне!" Участники акции стихийно распевают: "Мы хотим мира во всем мире!".