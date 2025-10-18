В Австрии считают недопустимым взаимодействие с "коалицией желающих" по Украине

Австрия пока не поставляла вооружения Украине, однако разрешает транзит оружия по своей территории

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 18 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Любое взаимодействие Австрии с так называемой коалицией желающих по поддержке Украины недопустимо, заявили активисты австрийской организации "Движение за мир" в ходе проходящей в Вене демонстрации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Любое взаимодействие Австрии с "коалицией желающих", выступающей в конфликте на Украине против России, не только не совместимо с принципом нейтралитета, но ведет к варварству", - заявили организаторы в мегафон, проходя мимо здания ратуши.

"Нет - милитаризации ЕС, нет - "Небесному щиту", да - нейтральной Европе без атомного оружия!" - скандировали они.

Процессия движется в сторону Шварценбергплатц, где расположен мемориал советским воинам - освободителям Австрии от фашизма.

