Компартия Молдавии сформирует отдельную от Патриотического блока фракцию

Партия коммунистов Республики Молдова также заявила, что инициирует создание широкой оппозиционной коалиции против злоупотреблений правящего режима
Редакция сайта ТАСС
15:30

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) не будет состоять в одной фракции с другими партиями Патриотического блока, в составе которого принимала участие в выборах.

"Пленум Центрального комитета ПКРМ принял решение о формировании отдельной фракции Партии коммунистов в новом составе парламента. В постановлении пленума также говорится о том, что ПКРМ инициирует создание широкой оппозиционной коалиции против злоупотреблений [правящего] режима", - информирует пресс-служба ведомства.

ПКРМ, а также другие оппозиционные партии обвинили власти в фальсификации выборов. Нарушения касались использования административного ресурса, незаконной агитации, правил финансирования. Однако молдавские суды сочли, что нарушения не могли существенно повлиять на результаты выборов.

В четверг итоги выборов, победителем которых была названа Партия действия и солидарности (ПДС), утвердил Конституционный суд страны. ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). "Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы" получает 26 мандатов. Из них 8 - это представители ПКРМ. Кроме Партии социалистов Республики Молдова, в блок входит партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6 мандатов.

На первом заседании парламента 22 октября будет избран председатель законодательного органа. Затем, после консультаций с парламентскими фракциями, президент страны Майя Санду должна предложить на утверждение парламенту кандидатуру нового премьер-министра. ПДС, которая может самостоятельно сформировать правительство, уже объявила о планах выдвижения на эту должность бизнесмена Александра Мунтяну, который также является президентом культурно-образовательного центра популяризации французского языка и культуры "Французский альянс в Молдавии". 

