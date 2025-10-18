Гросси рассказал, когда восстановят внешнее электропитание ЗАЭС

Это займет около недели, уточнил гендиректор МАГАТЭ

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Восстановления подключения Запорожской АЭС к внешним электросетям займет около недели. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Наконец-то мы увидели свет в конце туннеля, хотя восстановление подключения АЭС к электросетям займет некоторое время - ожидается, что ремонт продлится около недели", - приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.

"Сегодняшнее начало ремонтных работ - это важный шаг вперед по восстановлению внешнего питания крупнейшей АЭС в Европе, которая несколько недель была вынуждена полагаться на дизель-генераторы, что, конечно, нельзя назвать устойчивым вариантом, - продолжал Гросси. - То, что до начала [конфликта] (использование дизель-генераторов - прим. ТАСС) было немыслимым, теперь стало слишком общим местом <...>. Риски для ядерной безопасности остаются серьезными".