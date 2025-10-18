МВД Грузии предложило протестующим освободить проезжую часть в Тбилиси

Участникам протеста дали на это 15 минут

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Егиков/ ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. МВД Грузии обратилось к участникам акции протеста в Тбилиси с настоятельной просьбой освободить проезжую часть, пригрозив принять меры в случае неповиновения.

"Призываем участников и организаторов акции соблюдать требования закона и в соответствии с положениями 13-й статьи закона "О собраниях и манифестациях" в течение 15 минут открыть проезжую часть и обеспечить беспрепятственное движение транспорта на проспекте Руставели", - говорится в заявлении министерства. В противном случае оно установит личность и накажет правонарушителей.

Перед зданием парламента Грузии в столице проходит немногочисленная демонстрация. Ее участники перекрыли проезжую часть, несмотря на достаточное пространство в пешеходной зоне.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год.