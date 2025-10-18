В Чернигове заброшенный сквер переименовали в честь Трампа

В реакции жителей на переименование сквера не видно благодарности

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заброшенный сквер на окраине Чернигова теперь носит имя американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Сквер, носивший название "Сказка", находится в заводском микрорайоне Шерстянка на окраине города. Местный Youtube-канал с десятками тысяч подписчиков ранее опубликовал ролик, в котором указывалось на необходимость ремонта в этой части Чернигова. В реакции жителей на переименование сквера не видно благодарности.

"А что Дональд Трамп сделал для Украины, чтобы в честь него переименовывать улицы? Я вижу только треп", - сказал пожилой черниговец. Одна из жительниц города выразила уверенность, что никто из Америки не приехал бы жить туда, где находится этот сквер. По ее словам, туда нельзя приехать с детьми, нет места для отдыха, все заброшено.