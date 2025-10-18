МАГАТЭ сообщило о начале ремонта питавшей ЗАЭС украинской ЛЭП "Ферросплавная-1"

На линии электропередачи восстановят два кабеля, поврежденные 7 мая

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Работы по восстановлению украинской линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1", обеспечивавшей питание Запорожской АЭС, начались утром 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Сегодня утром после действий по разминированию начались ремонтные работы по восстановлению двух кабелей 330-киловольтной линии «Ферросплавная-1», которые были повреждены 7 мая", - говорится в заявлении международной организации.

Энергоснабжение ЗАЭС с 23 сентября обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Высоковольтная ЛЭП "Днепровская" повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября, ранее российские специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за непрекращающихся ударов противника. ЛЭП "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.