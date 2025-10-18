В Сирии сообщили об обсуждениях с Россией вопроса военных баз

Новые соглашения пока не подписаны, сообщил глава сирийского МИД в переходном правительстве Асаад аш-Шейбани

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани © Tom Nicholson/ Getty Images

ТУНИС, 18 октября. /ТАСС/. Сирия обсуждает с Россией пересмотр заключенных при прежних властях арабской республики соглашений, в том числе о российских военных базах. Об этом сообщил глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria, подчеркнув при этом, что новые соглашения пока не подписаны.

Читайте также

"Новая Сирия" и интересы народа. Встреча Путина с Ахмедом аш-Шараа

По его словам, "начало отношений с Россией было постепенным" и к настоящему моменту между странами "нет действующих соглашений". "Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений", - подчеркнул министр. "Российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли", - заявил глава МИД. Он подчеркнул, что "нынешнее присутствие можно назвать приостановленным" и необходимо решить, "каким будет российское присутствие, если оно останется".

По словам аш-Шейбани, эти вопросы были на столе переговоров между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

15 октября аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с Путиным, которая продлилась 2,5 часа. В ходе переговоров сирийский лидер заявил о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран сообщил, что Дамаск заинтересован в сохранении в Сирии российских военных баз, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи.