Мерц исключил любое сотрудничество с партией АдГ

Этого не произойдет, пока он будет лидером ХДС, заявил канцлер ФРГ

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил любое сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), пока он будет лидером Христианско-демократического союза (ХДС), однако выступил против запрета этой партии.

В ходе общения с гражданами в городе Мешеде на западе ФРГ он заявил, что не будет сотрудничать с партией, "которая ставит под сомнение все, что делало Германию сильной в последние десятилетия". "По крайней мере, не при мне как лидере партии ХДС", - утверждал Мерц. Его слова приводит агентство DPA.

"Это не альтернатива для Германии, это партия за другую Германию", - утверждал канцлер ФРГ, подчеркнув, что "между ХДС и АдГ нет ничего общего". Партия "Альтернатива для Германии", по его словам, выступает против Европейского союза, еврозоны, НАТО и всеобщей воинской повинности. "Она выступает против всего, что делало Федеративную Республику Германия великой и сильной на протяжении последних восьми десятилетий", - утверждал глава правительства ФРГ.

В то же время Мерц высказался против начала процедуры запрета "Альтернативы для Германии". Он пояснил, что это возможно, однако юридические препятствия очень и очень высоки. "Прежде всего, мы должны сделать избирателям в Германии хорошее предложение, чтобы они даже не рассматривали возможность голосования за эту партию на следующих выборах", - отметил Мерц.

Согласно последнему опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, уровень поддержки "Альтернативы для Германии" достиг рекордных 27%. Таким образом, партия лидирует в рейтинге политических сил ФРГ, опережая блок ХДС/ХСС, у которого 25%.

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным коалиционное сотрудничество с ней ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.