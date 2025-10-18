Парламент Республики Сербской назначил Бабич исполняющей обязанности президента

Большинство представителей оппозиции не участвовали в голосовании, сообщает РТРС

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Народная скупщина Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) на 27-м внеочередном заседании приняла решение о назначении Аны Тришич Бабич исполняющей обязанности президента. За это решение проголосовали 48 депутатов, 4 были против, воздержавшихся не было. Большинство представителей оппозиции не участвовали в голосовании, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

В пояснении к решению отмечается, что оно было принято в условиях антиконституционных действий Суда Боснии и Герцеговины и Центральной избирательной комиссии, которые своими решениями фактически лишили Милорада Додика возможности исполнять полномочия демократически избранного президента Республики Сербской.

Решение парламента, как отмечается, является вынужденной мерой, направленной на предотвращение институционального вакуума и обеспечение непрерывности работы органов власти. Председатель Народной скупщины Ненад Стевандич отметил, что "такая ситуация прямо не предусмотрена конституцией", однако парламент имеет право решать подобные вопросы, если речь идет о защите интересов Республики Сербской.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, комментируя решение парламента, заявил в эфире РТРС, что действует "в полном соответствии с тем, кем является - демократически избранным президентом", несмотря на то, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины "оспорил его полномочия, нарушив конституцию и все цивилизационные нормы". "Это основа их стремления меня преследовать, потому что для судей, прокуроров и, к сожалению, некоторых сербов важно расправиться с идеей Республики Сербской. А так как Милорад Додик эту идею защищает твердо, значит, проблема - Милорад Додик", - указал он.

По словам Додика, назначение Аны Тришич Бабич является "естественным и логичным шагом". "Мы договорились, что это будет один из моих ближайших соратников - Ана Тришич Бабич, человек, который помогал мне и во все ключевые моменты был рядом. Она как и. о. президента должна выполнять функции представления республики, подписывать указы и действовать от имени института президента", - пояснил Додик, добавив, что он "остается и продолжает выполнять свою работу".

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить Кристиана Шмидта (Германия) новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Этому предшествовало постановление комиссии прекратить полномочия Додика в связи с приговором за игнорирование решений Шмидта. Глава РС ранее анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству республики.