На севере Кипра пройдут выборы лидера турок-киприотов

Участие в выборах примут восемь кандидатов

НИКОСИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Первый тур выборов лидера турецкой общины Кипра пройдет 19 октября на севере острова. Участие в выборах президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) принимают действующий турко-кипрский лидер Эрсин Татар, официально выдвинувшийся как независимый кандидат, но при этом имеющий поддержку правящей коалиции политических сил во главе с Партией национального единства (ПНЕ), лидер оппозиции и глава Республиканской турецкой партии (РТП) Туфан Эрхюрман, выдвиженец Кипрской социалистической партии Осман Зорба и еще пять независимых кандидатов.

Формальное число кандидатов достигает восьми, но фактическая борьба за победу на выборах развернется только между двумя из них - Татаром и Эрхюрманом, каждый из которых, судя по проведенным опросам общественного мнения, пользуется поддержкой более 40% избирателей. При этом ни один из остальных участников выборов не удостоился в этих опросах поддержки даже 1% респондентов, значит, их последующее присоединение к лагерю того или иного фаворита избирательной гонки не будет иметь большого значения для будущего распределения сил.

Вероятность того, что судьба выборов решится в первом туре, в котором для общей победы необходимо набрать более 50% голосов избирателей, крайне мала. Второй тур при необходимости состоится 26 октября - победителем станет тот, кто наберет простое большинство голосов избирателей.

Выборы лидера турок-киприотов на предстоящие пять лет имеют большое значение для перспектив кипрского урегулирования и, по сути, представляют собой негласный референдум по вопросу о будущей модели политического устройства Кипра, поскольку два главных претендента на победу на выборах придерживаются в этом вопросе прямо противоположных взглядов. Татар, пользующийся поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и семей переселенцев на Кипр из Турции, ратует за признание на острове двух раздельных государств несмотря на то, что ТРСК является самопровозглашенным образованием, признаваемым в мировом сообществе лишь одной Анкарой. В свою очередь Эрхюрман, которого поддерживают большинство коренных турок-киприотов, отстаивает традиционную для РТП идею формирования на острове двузональной и двухобщинной федерации, как и предусмотрено в резолюциях СБ ООН. И если Татар постоянно называет "матерью-родиной" Турцию и утверждает, что на Кипре проживают два раздельных народа - греки и турки, то для Эрхюрмана в роли родины выступает сам Кипр, а население острова он именует киприотами, которые разделены, соответственно, на греко-кипрскую и турко-кипрскую общины.