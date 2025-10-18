Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

В ближайшее время гробы доставят на территорию страны, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Abdel Kareem Hana

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гробы на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно и не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".