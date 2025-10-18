В Нью-Йорке более 100 тыс. человек вышли на протесты против политики Трампа

Масштабные протесты под лозунгом No Kings прошли по всей стране

Протестующие на Таймс-Сквер в Нью-Йорке © AP Photo/ Olga Fedorova

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек в Нью-Йорке приняли участие в демонстрациях против политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила полиция мегаполиса.

"Более 100 тыс. человек во всех пяти округах мирно воспользовались своими правами, согласно первой поправке к конституции. Полиция Нью-Йорка не произвела ни одного задержания в связи с протестами", - говорится в публикации в X.

18 октября по всей стране прошли массовые протесты под лозунгом No Kings ("Нет королям"). "Президент считает, что обладает абсолютной властью, но в Америке нет королей, и мы не уступим в борьбе против хаоса, коррупции и жестокости", - заявляли организаторы. Предыдущая акция No Kings состоялась 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. демонстраций, в которых приняли участие около 5 млн человек.