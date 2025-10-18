Хуситы заявили о непричастности к инциденту с танкером в Аденском заливе

Судно, перевозившее сжиженный газ, загорелось 18 октября

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" не атаковали судно, которое загорелось в Аденском заливе недалеко от йеменского побережья. Об этом сообщило подконтрольное хуситам информационное агентство Saba.

Ранее европейская морская миссия Aspides сообщила, что танкер MV Falcon, перевозивший сжиженный нефтяной газ, загорелся и дрейфует в Аденском заливе. Инцидент произошел 18 октября в 113 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. Согласно заявлению европейской миссии, днем 18 октября около 15% корпуса танкера было охвачено огнем.

По словам источника агентства Saba в министерстве обороны правительства хуситов, силы повстанцев "не имеют никакого отношения к этому инциденту". Миссия Aspides также сообщила, что причиной пожара вряд ли была атака на судно. Как отмечает британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, никаких признаков использования ракет или беспилотников в районе инцидента не зафиксировано. Кроме того, судно не соответствует типу целей, по которым обычно наносили удары йеменские хуситы.

Танкер MV Falcon следовал под камерунским флагом из Омана в Джибути. На борту судна находились 26 членов экипажа. По последним данным, 24 человека спасли два проходивших мимо торговых судна, одно из которых направилось с ними в Джибути в сопровождении греческого фрегата. Двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Миссия Aspides рекомендовала всем находящимся поблизости судам держаться на безопасном расстоянии от MV Falcon, полностью загруженного сжиженным газом.

Действия хуситов в Красном море и Аденском заливе

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе.

11 октября источник ТАСС сообщил, что лидер движения распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа. По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.