Профайлер Анищенко: Трамп доволен собой после встречи с Зеленским

У президента США уверенные, четкие и конкретные движения, пояснил эксперт по лжи и языку жестов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Поведение президента США Дональда Трампа во время его выступления перед прессой по итогам встречи с Владимиром Зеленским говорит о том, что американский лидер уверен в себе и доволен исходом беседы. Об этом ТАСС сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

"Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие. Он когда в чем-то уверен или с сильной эмоцией злится, он прямо выговаривает каждое слово, делает акценты и жесты рубящие. <…> Очень сильно собой доволен", - сказал он.

По словам профайлера, настроение Зеленского во время переговоров было очень подавленным. Об этом свидетельствуют вдавленная в плечи голова и желание спрятаться под стол. Однако на выступлении перед прессой видны усилия Зеленского взять в себя в руки и говорить уверенно.