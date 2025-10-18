В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

Организаторы акции сообщили, что люди вышли на улицы более чем в 2,7 тыс. городов

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Не менее 7 млн человек приняли участие в прошедших в США в субботу массовых протестах под лозунгом No Kings ("Нет королей"). Об этом сообщили организаторы акции против политики президента США Дональда Трампа.

"Почти 7 млн американцев собрались сегодня на одну из крупнейших однодневных демонстраций в истории США. Это на 2 млн больше, чем в июне. Более чем в 2,7 тыс. городов люди вышли на мирные протесты No Kings, чтобы вместе оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям", - говорится в заявлении.

Предыдущие протесты No Kings прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. акций, в которых приняли участие около 5 млн человек.