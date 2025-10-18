Bild: почти 70% опрошенных немцев выступили против выплат украинским беженцам

Социологи также выяснили, что 62% жителей Германии считают, что пригодные к военной службе мужчины с Украины, приехавшие в страну после начала конфликта, должны вернуться на родину

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 70% жителей Германии выступили против того, чтобы беженцы с Украины получали так называемые гражданские пособия (Bürgergeld). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Лишь 17% респондентов заявили, что украинские беженцы в Германии должны получать Bürgergeld. Две трети опрошенных (66%) выступили против сохранения этих выплат. Социологи также выяснили, что 62% немцев считают, что пригодные к военной службе мужчины с Украины, приехавшие в Германию после начала конфликта, должны вернуться на родину. Лишь 18% выступают против этого.

Опрос проводился с 16 по 17 октября. В нем приняли участие 1 003 человека.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о реформе программы Bürgergeld. Гражданское пособие будет заменено на так называемое базовое обеспечение (Grundsicherung). Согласно новым правилам, если получатель пособия пропускает встречи в центре по трудоустройству, то размер выплат ему будет значительно сокращен. Если он пропустит визит в центр по трудоустройству три раза, то выплата пособия полностью прекратится.

В настоящее время в Германии находится более 1,29 млн украинцев. Около 700 тыс. из них, по данным властей, получают Bürgergeld, которые им выплачиваются в отличие от соискателей убежища из других стран, причем примерно 480 тыс. украинцев находятся в трудоспособном возрасте. 3 августа газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные €46,9 млрд на выплату гражданских пособий. Из них €22,2 млрд получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных получателей Bürgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около €6,3 млрд.

О пособии Bürgergeld

Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом Bürgergeld, помимо того, что его размер на €103 больше базовой материальной помощи беженцу (€460), является то, что его получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости. Как правило, Bürgergeld начисляется до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медуслугам, страховые взносы оплачивает государство.