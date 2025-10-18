NZZ: военная помощь Европы Киеву заметно ослабла

Громкие заявления НАТО и ЕС прозвучали уже после сокращения помощи Украине на 57%, отметили аналитики газеты

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Европейские союзники в последние месяцы заметно сократили выделение Киеву средств для закупки вооружений, несмотря на недавние громкие заявления НАТО и Евросоюза о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Несмотря на то что несколько стран НАТО объявили о новых пакетах вооружений, эти обещания были сделаны после нескольких месяцев, в течение которых военная поддержка Киеву заметно ослабла, пишет издание. Согласно его подсчетам, с июля объем помощи, обещанной Европой, сократился на 57% по сравнению с первым полугодием, с 3,8 до 1,9 млрд евро в месяц. Таким образом, общая ежемесячная военная помощь стран-доноров была примерно на 40% меньше уровня первых шести месяцев года, резюмирует газета.

"Лишь немногие государства продолжают оказывать [Украине] помощь, - пишет NZZ. - Остальные скупятся или им больше нечем поделиться". Отмечается, что несколько стран, в том числе Франция, Испания и Италия, "более сдержанны по части военных поставок" Украине. Так, хотя они имеют соглашения с Киевом касательно поставок вооружений, эти договоренности гораздо меньшего объема, чем со странами Северной Европы.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.