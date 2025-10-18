Вэнс заверил морпехов США, что им выплатят жалование во время шатдауна

Несмотря на приостановку работы федерального правительства, вице-президент Соединенных Штатов пообещал сделать все для этого

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы морские пехотинцы продолжили получать жалование, несмотря на приостановку финансирования работы федерального правительства (шатдаун). Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Я приветствую вас от имени верховного главнокомандующего Дональда Трампа. Он хотел, чтобы я сказал каждому из вас, что он гордится вами, что он любит вас и что вопреки шатдауну [по вине лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чака] Шумера, он сделает все, чтобы вы получали заслуженные выплаты", - сказал вице-президент, выступая на военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии в связи с 250-летием Корпуса морской пехоты США. Трансляцию мероприятия вела консервативная медиакомпания RSBN.

Вэнс добавил, что обсуждал с Трампом необходимость выплатить жалование морским пехотинцам. "Если мы не будем платить морпехам, все бары на юге Калифорнии будут вынуждены закрыться, а мы этого не хотим", - пошутил вице-президент.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).