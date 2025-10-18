Вэнс опубликовал видео с Трампом в образе короля на фоне протестов в США

В конце ролика перед президентом Соединенных Штатов преклонили колено американские демократы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал сгенерированное ИИ видео, на котором президент страны Дональд Трамп изображен в образе короля.

На кадрах американский лидер надевает на себя корону, мантию и берет в руки меч. В конце сгенерированного нейросетью видеоролика перед Трампом преклонили колено представители Демократической партии США, в том числе бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и Лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Вэнс опубликовал видеоролик в Bluesky в разгар протестов под лозунгом No Kings ("Нет королей"), проводимых против политики Трампа.

Ранее организаторы массовых протестов No Kings сообщили, что не менее 7 млн человек приняли участие в прошедших в США митингах. Большинство протестующих пришли на акцию с транспарантами, содержащими критику в адрес самого Трампа, членов его администрации, Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). "Ненависть не сделает нас великими", "Нет диктаторам", "Мы все иммигранты", "Свобода и правосудие для всех", "Защитим демократию", "Никто не стоит выше закона", гласят некоторые из надписей на плакатах в руках протестующих.