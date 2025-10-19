Британский политик заявил, что Орбан как следует проведет саммит Путина и Трампа

На других европейских лидеров нельзя положиться в том, что они поведут себя должным образом, пояснил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Другие европейские лидеры, в отличие от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не смогли бы как следует организовать встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Политик назвал Будапешт "хорошим выбором" в качестве места проведения саммита. "Премьер-министр Орбан - один из немногих здравомыслящих европейских лидеров. На других европейских лидеров нельзя было бы положиться в том, что они поведут себя должным образом, если бы встреча проходила у них. Так что, думаю, Венгрия - хороший выбор", - сказал он.

Говоря о возможных итогах встречи, Гэллоуэй отметил, что "необъяснимо полон надежды". "Не знаю почему. Что-то в этом есть - внезапность, продолжительность звонка [двух лидеров], быстрая договоренность с [госсекретарем США Марко] Рубио на следующей неделе и выбор Будапешта в качестве места встречи. Не знаю почему. Шестое чувство. Я очень оптимистично настроен", - пояснил он.

Гэллоуэй выразил надежду, что соглашение по Украине будет достигнуто в ходе саммита, поскольку, по его мнению, конфликт длится уже "слишком долго, слишком много людей погибло, нанесено слишком много ущерба". "Я думаю, что пора заключить мир. И я очень надеюсь, что именно это и произойдет", - заключил он.