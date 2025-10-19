Президент Колумбии потребовал от США ответа после поражения рыбацкой лодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от США ответа после удара американских военных по лодке в территориальных водах южноамериканской республики.

"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел никакого отношения к наркоторговле, его повседневной деятельностью была рыбная ловля", - написал он в X.

Президент Колумбии потребовал объяснений от Вашингтона, а также обратился к генеральной прокуратуре страны с просьбой немедленно предоставить защиту родственникам жертв и рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили "большую подводную лодку с наркотиками", которая направлялась в сторону Соединенных Штатов.