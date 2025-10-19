Шварценеггер предложил план для сохранения демократии в США

Актер отметил, что должна быть честная комиссия по избирательным округам

Арнольд Шварценеггер © Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США.

"Метод, который я предлагаю для сохранения демократии, - это внести предложение, такое как, к примеру, "акт о сохранении демократии". Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным", - заявил актер в вечернем шоу "В настоящее время с Биллом Маром".

Помимо этого, по мнению Шварценеггера, должна быть честная комиссия по избирательным округам. А также необходимо ввести идентификационную карту избирателя, считает бывший губернатор Калифорнии.

Шварценеггер отметил, что все эти задумки уже реализованы в Европе.