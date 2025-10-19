МИД ФРГ отозвал посла в Тбилиси для консультаций из-за позиции Грузии

На протяжении многих месяцев руководство Грузии ведет агитацию против ЕС, Германии и лично Петера Фишера, говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии отозвало посла ФРГ в Тбилиси Петера Фишера для консультаций в связи с позицией грузинской стороны.

"На протяжении многих месяцев руководство Грузии ведет агитацию против ЕС, Германии и лично посла ФРГ Фишера. В связи с этим глава МИД ФРГ [Йоханн Вадефуль] решил отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших действиях", - говорится в заявлении МИД Германии, размещенном в X. При этом указывается, что в понедельник Совет по иностранным делам ЕС рассмотрит данный вопрос.

2 октября министерство иностранных дел Германии выразило протест поверенному в делах Грузии в Берлине в связи с отношением к послу ФРГ в Тбилиси Петеру Фишеру. 24 сентября в МИД Грузии заявили, что Фишеру высказали обеспокоенность поощрением радикализма с его стороны и участием в судебных процессах, проходящих в стране. Во внешнеполитическом ведомстве также поинтересовались у посла основанием для возмущения посольства Германии, которое 10 сентября осудило обвинения со стороны грузинских властей в поддержке радикализма и призвало их перестать распространять дезинформацию. Подобные обвинения в адрес руководства страны в МИД Грузии назвали очередной попыткой нападения.

Министерство иностранных дел ФРГ опровергло заявления грузинской стороны и сообщило, что Фишер представлял позицию германского правительства и придерживался установленных правил.

Ранее Фишер неоднократно подвергал критике действия правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и называл их антиевропейскими. Он также много раз присутствовал на судебных заседаниях по делам оппозиционных политиков, активистов и журналистов и выступал в их поддержку. При этом руководство Грузии регулярно критикует Фишера и некоторых других европейских послов за поддержку митингующих в стране и обвиняет их в поощрении радикализма.