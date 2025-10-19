NYP: Байдена впервые заметили на публике после начала лечения от рака

По данным газеты, экс-президент посетил мессу в католическом храме в штате Делавэр

Редакция сайта ТАСС

Джо Байден © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Бывший президент США 82-летний Джо Байден впервые появился на публике после информации в октябре о том, что он проходит лечение от рака предстательной железы. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее информации, "заметно ослабевший" Байден 18 октября посетил мессу в католическом храме в штате Делавэр. В храме Байден около 10 минут общался с другими прихожанами. Жена бывшего лидера Джилл не присутствовала на богослужении. Байдена сфотографировали, когда он медленно выходил из храма, опираясь на руку женщины.

Как пишет издание, несмотря на заболевание и прохождение лечения, Байден рассчитывает в ближайшие недели посетить два мероприятия. Сначала он планирует побывать на присуждении награды в Бостоне, а затем поедет в Небраску на мероприятие по сбору средств для Демократической партии.

В октябре телеканал CBS News сообщал, что Байден проходит лучевую терапию в рамках плана лечения рака. По информации телеканала, бывший американский лидер чувствует себя хорошо, а терапия начала приносить результат.

В мае офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты. В марте 2023 года и сентябре 2025 года он перенес операции по удалению злокачественных образований на коже.