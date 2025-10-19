Спикер парламентов Армении встретится с коллегой из Азербайджана в Женеве

Встреча пройдет на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. В Женеве на полях 151-й ассамблеи Межпарламентского союза состоится встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с коллегой из Азербайджана Сабиной Гафаровой.

"Отправляюсь в Женеву для участия в 151-й ассамблее Межпарламентского союза. Но хотел бы проинформировать вас, что там же 21 октября состоится моя встреча с коллегой из Азербайджана", - сообщил Симонян в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что давно не встречался с руководителем парламента Азербайджана и выразил убеждение, что в сложившихся условиях данная встреча очень важна. По словам Симоняна, сегодня есть необходимость восстановления доверия между двумя странами и парламентарии наилучшим образом могут это сделать. Симонян также выразил надежду, что встреча, которую инициировал генеральный секретарь Межпарламентского союза, пройдет в позитивном ключе.

Последний раз главы законодательных органов Армении и Азербайджана встречались в апреле 2025 года в Санкт-Петербурге на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ.