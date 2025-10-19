AP: Трамп борется с наркотрафиком, используя опыт Буша в "войне против терроризма"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пользуется теми же полномочиями в борьбе с наркотрафиком в Карибском море, что и бывший американский лидер Джордж Буш - младший, объявивший в 2001 году "войну против терроризма". Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Как и в случае с "войной против терроризма", которая была объявлена после терактов 11 сентября 2001 года, нынешняя администрация, участвующая в "вооруженном конфликте" с наркокартелями, имеет право задерживать и брать в плен участников боевых действий и применять силу для ликвидации их руководства. Администрация Трампа, как отмечает агентство, обращается с предполагаемыми наркоторговцами как с солдатами противника в обычной войне.

По оценке экспертов в сфере юриспруденции, мнение которых приводит агентство, такая политика Трампа, а также его разрешение о проведении тайных операций в Венесуэле, "выходят за рамки международного права".

Всего США за последнее время ликвидировали по меньшей 29 человек в ходе ударов по судам предполагаемых наркоторговцев.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что спецназ Вооруженных сил США провел на днях у побережья Венесуэлы учения с применением десантно-транспортных и ударных вертолетов. Неназванный чиновник США подтвердил газете, что проводились учения, "которые могут служить подготовкой к расширенному конфликту с предполагаемыми поставщиками наркотиков" в Латинской Америке. Однако этот же чиновник утверждал, что маневры не следует расценивать как признак подготовки наземного вторжения в Венесуэлу.

Конфликт США с Венесуэлой

Трамп публично признал 15 октября, что разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проведение тайных операций в Венесуэле, о чем ранее сообщила газета The New York Times. При этом хозяин Белого дома отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли он ЦРУ предпринимать попытки убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере 5 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые, согласно выводам американской администрации, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.