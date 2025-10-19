ХАМАС заявил, что не имеет отношения к инциденту в Рафахе

Палестинское движение также подчеркнуло, что нет связи с бойцами, оставшимися там, с марта

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не имеет отношения к столкновениям, произошедшим в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким утверждением выступило военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Нам ничего не известно о столкновениях в Рафахе, так как этот район контролирует Израиль, и у нас нет связи с нашими бойцами, оставшимися там, с марта этого года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Радикалы добавили, что им "неизвестно даже, живы ли или мертвы" их сторонники на юге Газы, а потому командование движения "не имеет никакого отношения к каким бы то ни было инцидентам в данных районах".

Ранее в воскресенье израильская армия объявила, что нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на огонь со стороны палестинских радикалов. Военные обвинили последних в "грубом нарушении" режима прекращения огня в анклаве: согласно информации пресс-службы Армии обороны Израиля, сторонники ХАМАС запустили противотанковую ракету и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении израильских военных, которые, "в соответствии с соглашением о прекращении огня, занимались демонтажем террористической инфраструктуры в районе Рафаха, в южной части Газы".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося провел совещание с военным руководством страны и поручил "принять решительные меры" против радикалов в Газе, сообщили в канцелярии главы правительства.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.