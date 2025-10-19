"Страна": мобилизованные на Украине сравнивают учебки ВСУ с тюрьмой

По данным издания, многие командиры ВСУ считают, что тяжелая ситуация на фронте обусловлена, в частности провальной боевой подготовкой солдат в учебных центрах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Условия в учебных центрах ВСУ сравнимы с тюремными, что ведет к провальной боевой подготовке. Об этом пишет издание "Страна".

Как рассказал изданию солдат украинской армии, в одной из учебок в Винницкой области на западе Украины 120 человек поселили в тесном подвале. "Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Двухъярусные кровати стоят вплотную, из 120 человек часть с туберкулезом, у некоторых открытая форма, они кашляют кровью", - процитировало его издание. "Воздуха вообще нет, дышать невозможно. Больные с тяжелыми заболеваниями, с высокой температурой просят о медицинской помощи, но к врачу водят лишь раз в две-три недели", - подчеркнул он.

Военнослужащий также пожаловался на антисанитарию. "В душ можно попасть лишь два раза в неделю. Но так пускать в душ стали совсем недавно, после того как чуть до бунта не дошло. Сортир во дворе грязный, туалетной бумаги нет", - рассказал он. Кроме того, мобилизованный недоволен питанием и связью - мобильный телефон дают пару раз в неделю. В таких условиях, отметил он, возникает мысль о побеге, "но каждый побег оборачивается репрессиями для оставшихся". Сбежавших ловят, избивают, "привозят обратно в крови".

Как отметил военный, ко всем в учебке относятся, как к расходному материалу, пушечному мясу. "Сюда привозят всех без разбора, алкашей запойных, наркоманов с выжженными венами на руках. Бомжей привозят в язвах, экземе, с кучей хронических болячек. Психологическое состояние у всех ужасное", - резюмировал мобилизованный.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.