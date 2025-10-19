В Чехии глава ANO Бабиш ушел в отпуск на фоне переговоров о кабмине

В это время переговоры о формировании правительства будут вести партийные заместители кандидата в премьеры Карел Гавличек и Аленае Шиллерова, сказал политик

ПРАГА, 20 октября. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Чехии, председатель победившего на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш сообщил, что берет отпуск и в это время переговоры о формировании правительства республики проведут его партийные заместители Карел Гавличек и Аленае Шиллерова. Об этом политик заявил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"На будущей неделе мы будет договариваться [с потенциальными партнерами по формируемой правительственной коалиции] <…> о программном заявлении правительства. За нас [ANO будут участвовать] в переговорах Карел Гавличек и Алена Шиллерова, наши эксперты, - сказал Бабиш. - Я, с [вашего] разрешения, возьму отпуск на будущей неделе за собственный счет".

ANO ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В случае достижения договоренности совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента.