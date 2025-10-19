Армия Израиля объявила о гибели двух своих военнослужащих на юге сектора Газа

Один израильский военный тяжело ранен

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильская армия объявила о гибели двух своих военнослужащих в секторе Газа.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, они погибли в бою в южной части анклава. Еще один военный там же получил тяжелые ранения и был эвакуирован в госпиталь. Подробности случившегося не приводятся.

По информации портала Ynet, инцидент произошел в районе города Рафах на юге анклава, где группа вооруженных радикалов, выйдя из подземного туннеля, запустила противотанковую ракету по инженерной машине, в которой находились двое военных, в результате чего оба они погибли. Вскоре после этого по находившимся в том районе израильским военным был открыт снайперский огонь.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня из-за инцидента в Рафахе, не уточнив подробностей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня палестинское движение ХАМАС и дал военным указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Представители ХАМАС отрицают связь движения с инцидентами в Рафахе.