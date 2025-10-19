Фицо на Евросовете будет представлять главу правительства Венгрии

Премьер Словакии также напомнил, что блокировал принятие 18-го пакета санкций ЕС против России

БРАТИСЛАВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что на предстоящем 23 октября в Брюсселе заседании Евросовета будет также представлять главу правительства Венгрии Виктора Орбана.

"Венгерский премьер Виктор Орбан попросил меня, чтобы в четверг в Брюсселе я представлял его, так как он дома (в Венгрии - прим. ТАСС) примет участие в торжествах по случаю знаменательного государственного праздника. Имея в руках полученный от него мандат, который я должен реализовывать, я вновь понимаю, что по принципиальным вопросам мы (Словакия и Венгрия - прим. ТАСС) выступаем вместе", - сказал Фицо. Премьер напомнил, что блокировал принятие 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Поэтому он добился для Словакии определенных уступок из предложенного Еврокомиссией плана прекратить с 1 января 2028 импорт российского газа в страны сообщества.

Подход к 19 пакету санкций

"Теперь в связи с 19 санкционным пакетом я использовал такую же политику. Настаиваю, чтобы в итоговом документе Евросовета в четверг появились четкие политические распоряжения для ЕК, чтобы она немедленно вынесла предложения, которые немедленно поведут к снижению цен на электроэнергию. Европейские предприятия при тех ценах [на электроэнергию] в Европе никогда не смогут конкурировать с Китаем или США. Также требую, и это было [темой осуждения] на встрече со словацкими автопроизводителями, чтобы были пересмотрены нереальные цели [ЕС], как например, прекращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года", - сказал Фицо.

По его словам, на заседании Евросовета основное внимание предлагается уделить помощи Украине. "Евросоюз находится в идеологическом плену ненависти к России и поддержки войны на Украине, и теряет здравый разум, и перестает [брать во внимание] оправданные интересы отдельных государств-членов, прежде всего в области [обеспечения национальных потребителей] энергией и в ключевых промышленных областях, главным образом автомобилестроении", - сказал Фицо.

Фицо, ссылаясь на проект итогового документа предстоящего заседания Евросовета, проинформировал, что ЕС с начала конфликта на Украине передала этой стране 177 млрд евро. Из этой суммы, как он сказал, Украина финансирует свои военные расходы и текущую государственную деятельность.

"И кроме всего этого, ЕК выносит нереалистичные предложения в области климата", - сказал Фицо. Государственных деятелей, выступающих "против этого идеологического помешательства ЕС и ЕК", можно сосчитать, по словам премьера, по пальцам одной руки.

Фицо также проинформировал, что в среду запланирована его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об исключении словацкой партии из ПЕС

Фицо, комментируя принятое 17 октября Партией европейских социалистов (ПЕС) решение исключить из своих рядов возглавляемую им правящую в Словакии партию "Направление - социальная демократия", заявил, что ПЕС "не имеет ничего общего с левыми силами". Политик воспринимает членство в ПЕС как "потерю времени" для его партии.

Главной причиной исключения из ПЕС, как отметил Фицо, было внесение в Конституцию Словакии положения о двух полах - мужском и женском. Кроме того, его обвиняли в участии в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Москве и Пекине, также поводом могла стать позиция Словакии по конфликту на Украине и отношение к России.