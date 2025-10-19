Эрдоган поздравил Эрхюрмана с победой на выборах президента Северного Кипра

Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК, заявил турецкий лидер

СТАМБУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил лидера Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана с победой на выборах президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

"Поздравляю Туфана Эрхюрмана, избранного, по неофициальным итогам состоявшихся сегодня выборов, президентом ТРСК. Желаю, чтобы эти выборы, которые еще раз продемонстрировали демократическую зрелость ТРСК и отражают волю наших турецких братьев на Кипре, принесли благо нашим странам и региону. Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК", - говорится в заявлении, размещенном на странице Эрдогана в X.

Эрхюрман пообещал во время президентского срока координировать внешнюю политику с Анкарой. "Считаю своей миссией развитие хороших отношений с Турцией. Не может быть речи о том, чтобы внешняя политика ТРСК определялась без консультаций с Турцией", - приводит его слова телеканал NTV.

Наиболее резонансное заявление в Анкаре в связи с выборами на Северном Кипре сделал соратник Эрдогана по правящему союзу - лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он призвал парламент ТРСК собраться на экстренное заседание в связи с низкой явкой на президентских выборах, признать их недействительными и принять решение о присоединении к Турции.

Турция является единственной страной, которая признает ТРСК, образованную в 1983 году на севере Кипра.