Fox: спецслужбы США нашли вышку с видом на зону приземления самолета Трампа

Позиция, предположительно, была оборудована несколько месяцев назад

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Секретная служба США обнаружила оборудованную охотничью вышку рядом с аэропортом в Палм-Бич (штат Флорида), с которой просматривалось место приземления президентского самолета Air Force One.

Недалеко от Палм-Бич располагается резиденция президента США Дональда Трампа - поместье Мар-а-Лаго, куда американский лидер прилетел 17 октября, охотничья позиция была выявлена до прибытия американского лидера. "Перед возвращением президента в Уэст-Палм-Бич Секретная служба США обнаружила оборудованную на возвышении охотничью позицию, с которой просматривалась зона приземления Air Force One, - приводит телекомпания Fox News слова директора ФБР Кэша Патела. - На месте никого не было. ФБР ведет расследование, выделяет ресурсы для сбора всех свидетельств с места происшествия и задействует возможности аналитиков по мобильной связи".

По информации источника Fox News в правоохранительных органах, охотничья позиция, вероятно, была оборудована "несколько месяцев назад".

Трамп пережил в 2024 году два покушения. Первое произошло на предвыборном митинге в Батлере в июле 2024 года - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. В сентябре того же года радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. В декабре 2024 года целевая группа Палаты представителей в своем отчете возложила основную ответственность на сотрудников и руководство Секретной службы США за то, что они не сумели предотвратить первое покушение на Трампа.