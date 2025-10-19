Глава КГБ Белоруссии: для урегулирования на Украине "необходимо встречаться"

Иван Тертель призывает стороны находить консенсус

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель © Рамиль Насибулин/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Минск считает, что для урегулирования украинского кризиса "необходимо встречаться" и находить консенсус. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель телеканалу "Первый информационный".

По словам ведущей, белорусский президент Александр Лукашенко вполне ясно дал понять, что готов вести диалог с Владимиром Зеленским. Тертелю был задан вопрос, ведет ли КГБ в этом направлении работу. "Да, в этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь многое зависит от украинской стороны", - сказал он.