Глава КГБ Белоруссии: украинский конфликт можно решить путем поиска компромиссов

Иван Тертель отметил, что президент республики работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Разрешение конфликта на Украине возможно только с помощью поиска компромиссов. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель телеканалу "Первый информационный".

"Наш президент [Александр Лукашенко] работает максимально на то, чтобы все-таки стабилизировать ситуацию в регионе. И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень, очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию", - сказал он.