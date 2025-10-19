Армия Израиля возобновила соблюдение режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ также заявил, что будет жестко реагировать на любое нарушение

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Amir Cohen

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Политическое руководство Израиля приняло решение о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение", - говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.