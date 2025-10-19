Трамп назначил своим спецпредставителем по Ираку бизнесмена Саваю

Президент США заявил, что Марк Савая "глубоко понимает отношения с Ираком" и обладает связями в регионе

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назначил американского предпринимателя Марка Саваю своим спецпредставителем по Ираку. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

"Я рад объявить, что Марк Савая будет спецпредставителем по Республике Ирак", - отметил глава вашингтонской администрации. Он заверил, что Савая "глубоко понимает отношения между США и Ираком", а также обладает связями в регионе. "Марк сыграл ключевую роль в моей избирательной кампании в Мичигане, где он и другие помогли обеспечить рекордную поддержку американцев из числа мусульман при голосовании", - добавил Трамп.

Савая является основателем компании Leaf and Bud, которая выпускает и распространяет различную продукцию на основе марихуаны.