Украина надеется на прорыв в декабре в вопросе вступления в ЕС

Лидеры стран Евросоюза могут договориться о шести кластерах выполнения обязательств, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает при определенных обстоятельствах в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, лидеры стран ЕС могут во время встреч в декабре договориться о шести кластерах (рубежах) выполнения обязательств - юридических шагов на пути приема Киева. "Можно завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, если будет придан политический импульс, то все кластеры могут быть закрыты уже к концу этого года", - сказал он изданию Politico.

Вице-премьер надеется, что в Европейском союзе смогут преодолеть позицию Венгрии, которая выступает категорически против приема Украины в сообщество. "Я верю, что государства-члены найдут решение в декабре", - добавил Качка.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество. В тот же день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.