Алиев обсудит с Токаевым экономику, энергетику и проблемы Каспия

Важной составляющей переговоров станет также транспортировка нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, считает политический обозреватель Тофик Аббасов

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20-21 октября нанесет государственный визит в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. По данным пресс-службы Токаева, лидеры двух стран проведут переговоры и примут участие в заседании межгосударственного совета и бизнес-форуме.

По мнению экспертов, ключевыми темами переговоров станут вопросы сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. "Транскаспийский международный транспортный маршрут, называемый Средним коридором, является сейчас наиболее обсуждаемым, и все страны, которые находятся вдоль этого маршрута, заинтересованы в его продвижении", - сказал ТАСС политический обозреватель Тофик Аббасов.

По его мнению, важной составляющей переговоров станет также энергетика и транспортировка нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. По словам Аббасова, пока у Азербайджана нет больших перевалочных возможностей, тем не менее он способен доставлять часть казахстанской продукции на мировой рынок. По данным компании "Казмунайгаз", Казахстан по этому маршруту намерен поставить 1,2 млн тонн нефти в 2025 году. По информации Минэнерго Азербайджана, стороны рассматривают возможность довести этот показатель до 7 млн тонн к 2027 году.

Главный эксперт отдела азиатских исследований Казахстанского института политических исследований Булат Ауелбаев напомнил, что два государства состоят в различных международных организациях и объединениях, а Астана "как инициатор и сторонник миротворческих инициатив" заинтересована в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. "Астана приветствует парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном, а также подписание совместной декларации при посредничестве США", - отметил он.

Эксперт также считает, что лидеры двух стран не обойдут стороной тему Каспийского моря. Сам Алиев в преддверии визита в интервью агентству "Казинформ" отмечал, что одной из острых проблем Каспия становится обмеление и "в сложившейся ситуации всем прикаспийским странам крайне важно налаживать тесное сотрудничество, активно обмениваться научной информацией и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий".

Алиев неоднократно посещал Казахстан, последний официальный визит состоялся в 2011 году, президент Азербайджана приезжал в республику для участия в различных международных мероприятиях. Токаев также неоднократно совершал визиты в Азербайджан, в том числе в марте 2024 года. Товарооборот двух стран в 2024 году составил $470 млн и в 2025 году вырос до $547 млн.