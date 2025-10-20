Трамп: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС "еще в силе"

Администрация США продолжает придерживаться мнения, что перемирие действует

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что режим прекращения огня в секторе Газа действует. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One американский лидер в ответ на соответствующий вопрос заявил, что перемирие "все еще в силе".

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.