Уиткофф: извинения Нетаньяху перед Катаром стали решающими для сделки по Газе

Спецпосланник президента США назвал извинение премьер-министра Израиля по-настоящему важным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Извинения, которые принес премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху властям Катара за удар по членам руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе, стали одним из решающих факторов в заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Я бы сказал, что это извинение сыграло решающую роль, стало той опорой, от которой мы продвинулись вперед. Это было по-настоящему важно", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Уиткофф указал, что именно Катар напрямую общался с представителями ХАМАС, после чего передавал информацию США, Турции и Египту. Он добавил, что одной из задач было убедить всех, что заложники, которых удерживал ХАМАС, являются не активом для движения, а обузой.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС не подтвердились.

Позже 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны.