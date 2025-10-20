Fox: Трамп покинул Флориду при повышенных мерах безопасности

Недалеко от аэропорта Секретная служба США заметила охотничью вышку

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 19 октября отправился из города Палм-Бич (штат Флорида) в Нью-Йорк в условиях повышенных мер безопасности из-за обнаружения у аэропорта охотничьей вышки, с которой просматривался президентский самолет Air Force One. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, в целях безопасности американский лидер поднялся на борт самолета по малому трапу. Вопреки обыкновению, президент не стал общаться с журналистами на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщал телеканал, ранее Секретная служба США обнаружила рядом с аэропортом охотничью позицию, с которой просматривалась зона приземления Air Force One. По информации источника телеканала в правоохранительных органах, позиция, вероятно, была оборудована "несколько месяцев назад". ФБР расследует случившееся, информации о возможных подозреваемых пока не приводится.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. Первое произошло на предвыборном митинге в Батлере в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. В сентябре радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. В декабре целевая группа Палаты представителей в своем отчете возложила на сотрудников и руководство Секретной службы США основную ответственность за непредотвращение первого покушения на президента.