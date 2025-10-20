Президент Монголии наложил вето на решение об отставке премьер-министра

Действия депутатов признали нарушающими конституцию и принцип верховенства права

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 20 октября. /ТАСС/. Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра Гомбожавын Занданшатара. Об этом сообщил на брифинге руководитель президентской администрации Алтанхуягийн Уйлстугулдур.

"Президент Монголии, чтобы поддержать, защитить и укрепить демократическую конституцию страны наложил полное вето на парламентское постановление №95 об отставке главы правительства, поскольку при обсуждении этого вопроса на пленарном заседании неправильно применили голосование и подсчитали явку. Действия депутатов признаны нарушающими конституцию и принцип верховенства права", - сказал глава администрации президента.

Подписавшиеся под требованием об отставке главы правительства 55 парламентариев указали, что Занданшатар нарушил конституцию при назначении министра юстиции и внутренних дел без представления в хурале, что посчитали посягательством на парламентское правление. Также часть депутатов не устроил представленный правительством проект бюджета на 2026 год.

Постановление об отстранении от должности премьер-министра Монголии 17 октября одобрили 71 из 111 присутствующих на пленарном заседании парламента депутатов. Часть других парламентариев в тот же вечер подали иск об оспаривании этого решения в Конституционный суд, и он принял его к производству.

Занданшатар - выпускник Иркутского института народного хозяйства возглавил правительство страны 17 июля 2025 года и за первые 100 дней его работы были инициированы реформы и сокращение государственных компаний и служащих. Также впервые в истории Монголии государственный бюджет публично обсуждался с гражданами.