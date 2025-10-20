Вэнс: представитель США может отправиться в Израиль на этой неделе

Вице-президент страны отметил, что может направиться в еврейское государство лично

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что один из высокопоставленных представителей Белого дома "обязательно" отправится в Израиль на этой неделе для того, чтобы проконтролировать ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа. Он допустил, что может направиться в Израиль лично.

"Возможно, это буду я", - сказал Вэнс, его слова приводит Agence France-Presse.

Он отметил, что визит должен состояться "в ближайшие несколько дней".

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в Израиле на неделе ожидают визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.