ЕК надеется принять 19-й пакет санкций против России на саммите 23-24 октября

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас рассказала, что министры объединения отдельно обсудят планы по борьбе с танкерами, якобы перевозящими российскую нефть

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия рассчитывает принять 19-й пакет антироссийских санкций до конца недели, вероятно на саммите ЕС 23-24 октября. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Мы рассчитываем принять 19-й пакет санкций на этой неделе", - сказала она, подтвердив более ранние заявления источников о том, что утверждение санкций маловероятно до саммита из-за разногласий межу странами.

"К сожалению, это произойдет не сегодня, но у нас также будет встреча глав государств в четверг", - продолжила она, добавив, что министры отдельно обсудят планы ЕС по борьбе с танкерами, якобы перевозящими российскую нефть.

Ранее Еврокомиссия утверждала, что 19-й пакет санкций "будет быстро принят в сентябре".