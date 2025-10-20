Politico: в ЕС могут начать прием новых членов без полного права голоса

По данным издания, предполагается, что у новых стран-членов не будет права накладывать вето на принимаемые в Евросоюзе решения

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Новые страны могут в будущем принимать в Евросоюз без полноценного права голоса, авторы идеи надеются, что это поможет снять возражения некоторых стран-членов на прием новых, в частности, преодолеть вето Венгрии на вступление Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что у новых стран-членов не будет права накладывать вето на принимаемые в ЕС решения. Полноценное право голоса они получат после того, как Евросоюз проведет реформу процесса принятия решений в блоке, что подразумевает пересмотр основополагающих документов блока.

"Будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето, пока не будет проведена реформа институтов [Евросоюза], как внедрение квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов. Отдельные страны ЕС не должны тормозить процесс расширения, блокируя реформы", - сказал изданию депутат Бундестага (парламент) Антон Хофрайтер.

Собеседники издания подчеркнули, что обсуждения пока носят неформальный характер и находятся на начальной стадии, а внедрение такой схемы потребует одобрения всех стран-членов. Идею продвигают страны, поддерживающие дальнейшее расширение блока, как Австрия и Швеция.

Процесс принятия решений в Евросоюзе предполагает, что по наиболее чувствительным вопросам страны-члены должны достигать консенсуса, что порой оказывается невозможным. В связи с этим в ЕС опасаются, что в случае дальнейшего расширения блока ситуация будет лишь усугубляться, поэтому некоторые европейские лидеры призывали провести реформу процесса принятия решений, прежде чем принимать новых членов. Такая реформа почти наверняка будет подразумевать отход от широкого права вето для индивидуальных стран-членов. Против этого также выступают Франция и Нидерланды, уточняет издание.