Трамп допустил причастность Сороса к организации протестов No Kings

Президент США отметил, что демонстрации были очень малочисленными, крайне неэффективными, а люди были уставшими

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предположил, что к организации прошедших в минувшие выходные массовых протестов в стране под лозунгом No Kings ("Нет королей") причастен американский финансист Джордж Сорос.

"Я видел этих [протестующих] людей, они не представляют нашу страну. И я посмотрел на все эти новенькие, оплаченные плакаты. Полагаю, что их оплатил Сорос и другие леворадикальные безумцы. Демонстрации были очень малочисленными, крайне неэффективными, люди были уставшими. Если посмотреть на этих людей, они не представляют народ нашей страны", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, видео беседы размещено на официальной странице Белого дома в X.

Президент США также выступил решительно против сравнения себя с королями. "Я не король. Я работаю до посинения, чтобы сделать нашу страну великой - вот и все. Я ни разу не король", - добавил Трамп.

Ранее организаторы акции No Kings сообщили, что не менее 7 млн человек приняли участие в массовых протестах против политики Трампа 18 октября. Большинство протестующих пришли на акцию с транспарантами, содержащими критику в адрес самого Трампа, членов его администрации, Иммиграционной и таможенной службы США. "Ненависть не сделает нас великими", "Нет диктаторам", "Мы все иммигранты", "Свобода и правосудие для всех", "Защитим демократию", "Никто не стоит выше закона" - вот лишь некоторые из надписей на плакатах в руках протестующих.

Предыдущие протесты No Kings прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. акций, в которых приняли участие около 5 млн человек.